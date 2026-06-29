W skrócie W Poznaniu doszło w niedzielę do incydentu drogowego przed kolumną rządową ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, w którym tuż przed pojazdami przewrócił się motocyklista.

Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że motocyklista gwałtownie zahamował po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych, nie doszło do zderzenia i nikt nie odniósł obrażeń.

Władysław Kosiniak-Kamysz przebywał w Poznaniu z okazji uroczystości 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956.

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Jak przekazała Żandarmeria Wojskowa, w niedzielę około godz. 19.50 doszło do zdarzenia w rejonie Ronda Starołęka w Poznaniu.

"Motocyklista, słysząc sygnały dźwiękowe pojazdu prowadzącego kolumnę, nacisnął gwałtownie hamulec, co doprowadziło do uślizgu przedniego koła, powodując położenie jednośladu" - podano w komunikacie na platformie X.

Poznań. Motocyklista przewrócił się przed kolumną szefa MON

Z komunikatu wynika, że nie doszło do zderzenia motocyklu z samochodami. "Zaistniała sytuacja nie spowodowała żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia motocyklisty, jak i osób poruszających się w kolumnie" - sprecyzowano.

W składzie kolumny rządowej znajdowali się ratownicy medyczni, ale ich pomoc nie była potrzebna. Stanem motocyklisty miał zainteresować się osobiście wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Po uzyskaniu zapewnienia, że nic się nie stało, kolumna kontynuowała przejazd" - wyjaśnił w komunikacie ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy komendanta głównego ŻW.

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Kosiniak-Kamysz w Poznaniu. Obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca

Obecność ministra obrony narodowej w Poznaniu w niedzielę wynikła z uroczystości związanych z 70. rocznicą Poznańskiego Czerwca 1956 - pierwszego w PRL masowego strajku i protestu robotniczego przeciwko komunistycznej władzy, stłumionego przez wojsko.

"Gen wolności od pokoleń jest częścią polskiej tożsamości. W Poznaniu czuć go szczególnie. To tutaj w czerwcu 1956 roku pracownicy poznańskich zakładów wyszli na ulice, domagając się chleba, godności i wolności, płacąc za to najwyższą cenę" - napisał na X Kosiniak-Kamysz.

"Dziś oddajemy hołd Bohaterom Poznańskiego Czerwca. Obiecuję, że kolejnym pokoleniom przekażemy Polskę wolną, bezpieczną i silną!" - dodał wicepremier.





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