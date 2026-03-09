W skrócie Na basenie w Kórniku doszło do przypadkowego zmieszania dwóch substancji chemicznych, co spowodowało pojawienie się niebezpiecznych oparów.

Ewakuowano łącznie 47 osób, z czego pięć zostało poszkodowanych i większość z nich trafiła lub trafi do szpitala.

Na miejscu działało 12 zastępów straży pożarnej, a obiekt został zamknięty do wtorku.

- Podczas prac na basenie w Kórniku doszło do przypadkowego zmieszania dwóch substancji dezynfekujących. W efekcie na terenie obiektu pojawiła się chmura niebezpiecznych oparów - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Martin Halasz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

"Podczas uzupełniania chemii basenowej doszło do zmieszania dwóch substancji, w wyniku czego doszło do reakcji chemicznej" - przekazało z kolei Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.

Kórnik. Niebezpieczny incydent na basenie, pięć osób w szpitalu

Po wykryciu niebezpieczeństwa, jeszcze przed przyjazdem służb, rozpoczęto procedurę ewakuacji, która "przebiegła prawidłowo". Jak przekazał mł. asp. Halasz, w momencie zdarzenia w basenie przebywało 16 osób. Łącznie z obiektu ewakuowano 47 osób.

- Oryginalnie pojawiła się informacja o dwóch osobach poszkodowanych, później, kiedy ratownicy medyczni zaczęli badać ewakuowanych, liczba ta wzrosła do pięciu - poinformował funkcjonariusz.

Jak dodał, większość z tych osób została lub zostanie przetransportowana do szpitala. - Na miejscu zdarzenia wciąż trwa akcja. Łącznie wzięło w niej udział 12 zastępów straży pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego - przekazał strażak.

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA poinformowało, że działanie obiektu zostało wstrzymane do wtorku. "Po zakończeniu pracy straży pożarnej i neutralizacji zagrożenia nastąpi przewietrzenie budynku" - zapowiedziano.

