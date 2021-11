Grożono burmistrzowi Wągrowca. "Jarosławie Berendt, zamorduję cię"

"Jarosławie Berendt, zamorduje cię skur... Nie ma naszej zgody na podawanie preparatu śmiercionki. Za to, co zrobiłeś, należy ci się tylko jedna kara. Kara śmierci. I ja ją wykonam" - to fragment maila z groźbami śmierci, jakiego otrzymał burmistrz Wągrowca (woj. wielkopolskie) Jarosław Berendt. Sprawą zajmuje się policja.

Zdjęcie Wulgarnego e-maila z groźbami śmierci otrzymał burmistrz Wągrowca (woj. wielkopolskie) Jarosław Berendt. / Jarosław Berendt / facebook.com