Groźny wypadek w Poznaniu. Ranna 25-latka w ciężkim stanie
Jedna osoba została ranna w wyniku groźnego wypadku, do którego doszło w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej. - Jej stan został określony jako ciężki - przekazała w rozmowie z Interią Anna Klój z poznańskiej KWP. Zderzyły się tam dwa samochody, jeden z nich następnie uderzył w wiatę przystanku tramwajowego.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę po południu na ulicy Bukowskiej. Jak przekazała mł. asp. Anna Klój z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w rozmowie z Interią, doszło tam do zderzenia dwóch samochodów.
- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że osoba kierująca pojazdem marki Hyundai straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w jadącego przeciwległym pasem Volkswagena Golfa - przekazała funkcjonariuszka.
Poznań. Wypadek przy ulicy Bukowskiej, jedna osoba została ranna
Uderzony pojazd miał następnie wypaść poza obręb jezdni i uderzyć w znajdującą się obok niej wiatę przystanku.
- Na przystanku siedziała kobieta, w wieku około 25 lat, która została poszkodowana. Jej stan określono jako ciężki, została przetransponowana do szpitala - dodała policjantka.
Na skutek zdarzenia przez pewien czas zablokowana była ulica Bukowska. Na miejscu działała policja i straż pożarna. W związku z wydarzeniem o utrudnieniach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej poinformowało MPK.