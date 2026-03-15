Groźny wypadek w Poznaniu. Ranna 25-latka w ciężkim stanie

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Jedna osoba została ranna w wyniku groźnego wypadku, do którego doszło w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej. - Jej stan został określony jako ciężki - przekazała w rozmowie z Interią Anna Klój z poznańskiej KWP. Zderzyły się tam dwa samochody, jeden z nich następnie uderzył w wiatę przystanku tramwajowego.

Skutki wypadku, do którego doszło przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu.
Poznań. Wypadek przy ulicy Bukowskiej, jedna osoba została ranna

W skrócie

  • Na ulicy Bukowskiej w Poznaniu doszło do zderzenia dwóch samochodów.
  • Jeden z pojazdów uderzył w wiatę przystanku, gdzie siedziała kobieta w wieku około 25 lat.
  • Poszkodowana kobieta została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę po południu na ulicy Bukowskiej. Jak przekazała mł. asp. Anna Klój z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w rozmowie z Interią, doszło tam do zderzenia dwóch samochodów.

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że osoba kierująca pojazdem marki Hyundai straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w jadącego przeciwległym pasem Volkswagena Golfa - przekazała funkcjonariuszka.

Poznań. Wypadek przy ulicy Bukowskiej, jedna osoba została ranna

Uderzony pojazd miał następnie wypaść poza obręb jezdni i uderzyć w znajdującą się obok niej wiatę przystanku.

- Na przystanku siedziała kobieta, w wieku około 25 lat, która została poszkodowana. Jej stan określono jako ciężki, została przetransponowana do szpitala - dodała policjantka.

Na skutek zdarzenia przez pewien czas zablokowana była ulica Bukowska. Na miejscu działała policja i straż pożarna. W związku z wydarzeniem o utrudnieniach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej poinformowało MPK.

