Kolczak zbrojny w Polsce. Jak go rozpoznać?

To niejedyny przypadek pojawienia się tego pająka w Polsce, na Dolnym Śląsku kolczak również niepokoi społeczność. Dziennik.pl podkreśla, że gatunek "ceni sobie ciepłe, otwarte tereny porośnięte wysoką trawą , ziołoroślami i krzewami, np. łąki, nasypy kolejowe i skraje dróg".

Kolczaki budują spore gniazda, które są wielkości gołębiego jaja. Oprócz tego, że służą one jako miejsce schronienia, samice składają tam jaja. Należy zaznaczyć, że w sytuacji, gdy bronią się lub swoich młodych, potrafią być bardzo agresywne.

Gatunek oprócz tego, że pojawia się w ogrodach, coraz częściej "wprowadza" się do domów i mieszkań. Kolczaki mają kilka charakterystycznych cech, które mogą pomóc w ich rozpoznaniu. Okazy te mogą osiągnąć od ok. 7,5 mm do 15 cm długości. Barwy, jakie przybierają są dosyć łatwo zauważalne - pająki mogą być żółte, zielono-żółte bądź czerwone.