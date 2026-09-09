Groził wysadzeniem dworca w Poznaniu. Wielka akcja służb, ewakuowano ludzi

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

23-letni Polak, który chciał wylecieć z Poznania do Gruzji, poinformował obsługę lotniska, że posiada materiały wybuchowe. Mężczyzna zagroził, że jeśli nie zostanie wpuszczony na pokład, zdetonuje ładunek pozostawiony w walizce na Dworcu Głównym w Poznaniu. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy Straży Granicznej.

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Budynek Dworca Głównego w Poznaniu.
Mężczyzna groził detonacją ładunku na dworcu w PoznaniuPKP S.A.materiał zewnętrzny

W skrócie

  • 23-letni Polak poinformował obsługę lotniska w Poznaniu o posiadaniu materiałów wybuchowych i zagroził detonacją ładunku, jeśli nie zostanie wpuszczony na pokład samolotu do Gruzji.
  • Funkcjonariusze Straży Granicznej obezwładnili mężczyznę na lotnisku i nie znaleźli przy nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów.
  • Ewakuowano poznański dworzec, a w pozostawionej tam zielonej walizce nie wykryto zagrożenia; 23-latek został zatrzymany za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu.
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Do niebezpiecznego incydentu doszło we wtorek na lotnisku Poznań-Ławica. Jak przekazała Straż Graniczna, "obywatel Polski planujący podróż do Gruzji poinformował obsługę o posiadaniu materiałów wybuchowych i zagroził detonacją ładunku pozostawionego na poznańskim dworcu".

Mężczyzna chciał w ten sposób wymusić możliwość wylotu do Gruzji. Słowa potraktowano jako realne zagrożenie.

Zagroził wysadzeniem dworca w Poznaniu. Akcja Straży Granicznej

Na miejscu interweniowali funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych SG. 23-latek został natychmiast obezwładniony. Mundurowi wykorzystali chwyty obezwładniające oraz środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek.

Funkcjonariusze przeprowadzili również kontrolę pod kątem posiadania przedmiotów niebezpiecznych, urządzeń lub materiałów wybuchowych. Przy mężczyźnie nie znaleziono tego rodzaju przedmiotów.

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Jednocześnie służby musiały sprawdzić, czy zagrożenie wskazane przez 23-latka rzeczywiście istnieje. Chodziło o zieloną walizkę, którą mężczyzna miał zostawić na Dworcu Głównym w Poznaniu.

Poznań: Ewakuacja dworca. Sprawdzono pozostawioną walizkę

W związku z potencjalnym zagrożeniem poznański dworzec został ewakuowany. Mundurowi odnaleźli pozostawioną bez nadzoru zieloną walizkę i przystąpili do jej sprawdzenia pod kątem zagrożeń pirotechnicznych. Znajdujący się w walizce przedmiot nie stanowił zagrożenia wybuchowego.

Ostatecznie okazało się, że groźba detonacji była fałszywa. Nie potwierdzono również, by 23-latek miał przy sobie materiały wybuchowe.

Mężczyzna został zatrzymany w związku z fałszywym zawiadomieniem o zagrożeniu. Po interwencji SG 23-latek został przekazany funkcjonariuszom poznańskiej policji. Za zarzucany mu czyn, czyli wywołanie fałszywego alarmu, grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

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