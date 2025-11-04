W skrócie Były burmistrz Murowanej Gośliny, Dariusz U., został prawomocnie skazany na dwa lata i cztery miesiące więzienia za przestępstwa wobec swojej rodziny.

Dodatkowo orzeczono wobec niego zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zakaz wykonywania zawodów związanych z opieką nad małoletnimi na pięć lat.

Dariusz U. odpowiada także w osobnym procesie za 24 przestępstwa, w tym korupcję, fałszywe oświadczenia majątkowe i nadużycia władzy.

Prokuratura oskarżyła byłego samorządowca o dwa czyny: seksualne wykorzystywanie małoletniej pasierbicy oraz znęcanie się nad nią i ówczesną żoną. Dariusz U. nie przyznaje się do winy.

Proces Dariusza U. ruszył przed poznańskim sądem rejonowym w 2024 roku. Ze względu na charakter zarzutów, proces toczył się z wyłączeniem jawności.

W maju tego roku Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto wydał wyrok w sprawie i uznał byłego burmistrza za winnego seksualnego wykorzystywania pasierbicy, a także za winnego tego, że od początku 2018 roku do lipca 2019 roku znęcał się psychicznie nad ówczesną żoną i jej małoletnią córką.

Sąd wskazał, że używał wobec nich słów uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, poniżające, groził uszkodzeniem ciała, pozbawieniem życia, wywiezieniem do lasu oraz do Ukrainy, pozbawieniem środków finansowych, nakazywał im też opuścić miejsce zamieszkania oraz pobił byłą żonę.

Finał sprawy byłego burmistrza. Dariusz U. skazany na karę więzienia

Sąd skazał Dariusza U. na dwa lata i cztery miesiące więzienia. Obciążył go także kosztami sądowymi. Wydając wyrok sąd orzekł ponadto środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną pasierbicą w jakiejkolwiek formie oraz zakazu zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów przez pięć lat. Uzasadnienie orzeczenia było niejawne.

Od wyroku sądu rejonowego apelacje złożył prokurator i obrońca oskarżonego. Jak poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Poznaniu sędzia Aleksander Brzozowski, w tej sprawie zapadł już prawomocny wyrok.

- Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił ten wyrok tylko w ten sposób, że orzekł dodatkowo wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk i wykonywania wszelkich zawodów związanych z wychowaniem, edukacją i opieką nad małoletnimi na okres pięciu lat. Orzeczenie tego środka karnego było obowiązkowe, to umknęło sądowi rejonowego, więc sąd okręgowy tylko w tym zakresie ten wyrok zmienił. W pozostałym zakresie sąd utrzymał zaskarżony wyrok w mocy - powiedział sędzia.

Dodał, że orzeczenie jest już prawomocne. Oznacza to, że oskarżony zostanie doprowadzony do zakładu karnego celem odbycia kary. - Akta wrócą teraz do sądu rejonowego i ten sąd musi sporządzić dokumentację osadzeniową, następnie zwróci się do policji o doprowadzenie oskarżonego do zakładu karnego celem odbycia kary - powiedział.

Poznań. Były samorządowiec wśród 10 oskarżonych. "Łącznie 24 przestępstwa"

Przed poznańskim sądem rejonowym toczy się inny proces byłego samorządowca. Wraz z byłym burmistrzem na ławie oskarżonych zasiada 10 osób, w tym urzędnicy i przedsiębiorcy.

Dariusz U. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w styczniu 2022 r. W akcie oskarżenia zarzucono mu popełnienie łącznie 24 przestępstw, w tym m.in. przyjęcie korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągniecia korzyści majątkowej oraz złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych w latach 2020-2022. W tej sprawie grozi mu do 10 lat więzienia.

U. był burmistrzem Murowanej Gośliny od 2014 r. W wyborach samorządowych w 2018 r. zdobył prawie 57 proc. głosów, a jego komitet wyborczy do rady miasta Murowana Goślina poparło wówczas ponad 46 proc. głosujących. Kandydaci startujący z komitetu burmistrza uzyskali 12 z 15 mandatów w radzie.

Dariusz U. zrezygnował z pełnienia funkcji burmistrza po tym, jak w styczniu 2023 roku poznański sąd skazał go za znieważanie funkcjonariusza CBA oraz naruszenie jego nietykalności cielesnej. Samorządowcowi wymierzono grzywnę. Sprawa dotyczyła zachowania Dariusza U. w czasie jego zatrzymania przez agentów CBA w 2022 roku.

