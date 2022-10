Dwuletnie dziecko wypadło z auta. Rodzice wieźli je do szpitala

W Pleszewie w województwie wielkopolskim doszło do groźnego wypadku. Rodzice jechali do szpitala z małym dzieckiem, które traciło przytomność. Wedle doniesień świadków, kierowca w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem. Dwulatek, który wypadł z auta, został przetransportowany do szpitala. Jego stan jest poważny.

Groźny wypadek w Pleszewie. Dwulatek wypadł z auta