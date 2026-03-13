Ok. godziny 2 w nocy w piątek zakończyło się badanie miejsca znalezienia dronu w Galczycach koło Konina (woj. wielkopolskie).

Jak poinformował prokurator Paweł Woch z Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald, który pracował na miejscu zdarzenia, służby wykonały rozpoznanie minersko-saperskie oraz biologiczno-chemiczne obiektu oraz dokonały oględzin rejonu znalezienia bezzałogowego statku powietrznego.

- Na podstawie tych badań ustalono, że ujawniony bezzałogowy statek powietrzny nie był uzbrojony - poinformował ppor. prok. Woch.

Jak dodał, obiekt został zabezpieczony na potrzeby dalszego postępowania. Materiały mają następnie trafić do 8. Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Prokurator nie potwierdził, czy znaleziony w czwartek dron to taki sam typ obiektu, jak te z września ubiegłego roku. Jak dodał, wstępne ustalenia wskazują, że dron znajduje się na terytorium Polski już od jakiegoś czasu.

O pochodzenie drona na antenie TVN24 był pytany minister obrony narodowej Władysław Kosniak-Kamysz. Przekazał, że bezzałogowiec prawdopodobnie wszedł w polską przestrzeń powietrzną we wrześniu ubiegłego roku.

Konin. Dron znaleziony w pobliżu kopalni. "Przypomina wojskowy"

Jak podała w czwartek wielkopolska policja, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło w czwartek, po godz. 11. Drona znalazł pracownik kopalni węgla brunatnego. Na miejscu przez kilkanaście godzin pracowały służby, m.in. policja i żandarmeria wojskowa.

Obecny na miejscu nadkom. Michał Jankowski z Komendy Miejskiej Policji w Koninie powiedział, że dron jest trójkątny i biały. Znaleziony został w większości w jednym kawałku. - Możemy domniemać, że przypomina dron wojskowy - dodał.

Bezzałogowiec znaleziony został w rowie przy drodze gruntowej obok odkrywki "Tomisławice". Teren nie jest zabudowany, w pobliżu jest tylko jedno gospodarstwo z niewielkim zakładem produkcyjnym. Jak przekazał nadkom. Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało.

Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany w czwartek przez dziennikarzy w Gdańsku zaznaczył, że meldunek w tej sprawie złożył mu już Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

- Żandarmeria Wojskowa wspólnie z policją wyjaśnia sprawę. Przed chwilą minister Szwecji Pal Jonson mówił mi o naruszeniu szwedzkiej przestrzeni przez dron, najprawdopodobniej realizujący misje na rzecz naszych adwersarzy ze wschodu. Ta sprawa podlega wyjaśnieniu - podkreślił wicepremier.

Dron na terenie kopalni. Mógł być jednym z kilkunastu, które wleciały we wrześniu do Polski

Wcześniej o pochodzeniu drona informowała nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Znaleziony dron to prawdopodobnie jeden z tych, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku.

Rzecznik lubelskiej prokuratury Marek Zych potwierdził PAP, że sprawę drona będzie nadzorował 8. Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie, który prowadzi postępowanie w sprawie odnalezionych wcześniej kilkunastu rosyjskich dronów.

W wyniku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej we wrześniu ub. r. wiele dronów spadło na terenie kraju, w niektórych przypadkach po zestrzeleniu przez lotnictwo NATO. Przez kolejne tygodnie wojsko i służby szukały dronów i ich szczątków; wiele z nich zostało znalezionych na terenie województwa lubelskiego, a także - w pojedynczych przypadkach - w woj. świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.

