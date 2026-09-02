W skrócie Przy Osiedlu Maltańskim w Poznaniu zgromadził się tłum protestujących, którzy próbują uniemożliwić eksmisję jednej z mieszkanek.

Policja oraz komornik prowadzą negocjacje z panią Sandrą, a funkcjonariusze siłowo wyprowadzają część manifestantów z terenu osiedla.

Tereny osiedla zostały sprzedane przez kurię, a mieszkańcy mają zostać wysiedleni pomimo wieloletniego zamieszkania.

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Na miejscu jest reporter Polsat News. Jak wynika z jego relacji, od ponad godziny trwają negocjacje komornika z panią Sandrą. Służby chcą, aby eksmisja przebiegła pokojowo, jednak tłum kilkudziesięciu ludzi im to uniemożliwia. Przed protestującymi ustawił się kordon policji - funkcjonariusze starają się rozgonić zebranie, używając siły.

Pani Sandra, w oświadczeniu dla portalu ePoznań, wyjaśniała, że na Osiedlu Maltańskim mieszka od dekad. "Mieszkam tu 33 lata i nie wyczerpałam wszystkich możliwości prawnych związanych z obroną miejsca zamieszkania. Parafia Jana Jerozolimskiego za Murami zdecydowała się na wezwanie komornika, wszczęcie eksmisji" - cytuje medium.

Kancelaria reprezentująca kurię, która sprzedała ten grunt, we wtorek przekazała mediom oświadczenie: "Z przykrością informujemy, że mieszkanka parceli numer 75 odrzuciła wszelkie proponowane formy pomocy i zawarcia porozumienia. Na akceptację zaproponowanych warunków lub kontrpropozycję oczekiwanej formy pomocy mieszkanki lub jej pełnomocnika czekaliśmy do późnych godzin popołudniowych".

Poznań. Osiedle Maltańskie w centrum protestów, na miejscu policja

Protestujący stłoczyli się przed budynkiem, część zajęła miejsca wzdłuż ogrodzenia, a jeszcze inni weszli na dach przybudówki. Funkcjonariusze policji siłowo wyprowadzają protestujących z osiedla. Słychać krzyki, ludzie skarżą się na ból podczas kontaktu z policjantami.

- Widzą państwo próbę wyniesienia kobiety, która jest liderką stowarzyszenia, która walczy tutaj o mieszkańców. Słyszą państwo te krzyki. Mniej więcej pięć minut temu policja zdemontowała bramę do wejścia na działkę - relacjonował reporter Polsat News Stanisław Wryk.

Wśród wyprowadzonych jest m.in. polityk i działacz społeczny Piotr Ikonowicz. - No trochę nas poniewierali, ale to nie jest najważniejsze - relacjonował Ikonowicz w rozmowie z Polsat News.

- Najważniejsze jest to, że dziecko niepełnosprawne ląduje na bruku, że nie zapewniono lokalu socjalnego ani zastępczego, tylko pomieszczenie tymczasowe, które można zapewnić tylko na pół roku, a potem już przytułek. My po prostu zamierzamy zaopiekować się tą rodziną i doprowadzić do tego, że będą mieli dach nad głową, choćby na zasadach komercyjnych. Jak pan widział, tam było ze 100 osób. Zrzucimy się i wynajmiemy im mieszkanie. Nie pozwolimy skrzywdzić - dodał.

Mimo prób usunięcia manifestantów z terenu, ci nie odstępują. Słychać uderzane bębny, werble i trąbki na sprężone powietrze. Sytuacja jednak ciągle się zaostrza - dochodzą głosy, że ktoś stracił przytomność.

Spór o Osiedle Maltańskie w Poznaniu. "Eksmisja na zlecenie Kościoła"

- Trwa właśnie eksmisja na Osiedlu Maltańskim. To druga eksmisja na zlecenie Kościoła. Jak wygląda sytuacja w Poznaniu? Sytuacja w Poznaniu wygląda tak, że kuria ramię w ramię z deweloperem i przy przyzwoleniu miasta, którym rządzi Koalicja Obywatelska, wyrzucają z domów ludzi, którzy te domy po prostu budowali cegła po cegle - komentowała w Sejmie posłanka partii Razem Marcelina Zawisza.

Zawisza zarzucała, że ludzie, którzy budowali te domy, są z nich teraz tak po prostu wyrzucani. - Kuria sprzedała tych ludzi za 421 milionów złotych. To są pieniądze, które straciło miasto Poznań. To są pieniądze, za które kuria, Kościół, sprzedaje ludzkie życie - grzmiała.

Sprawę opisywał w cyklu "13 pięter" Interii Filip Spinger. "Za rekordowe 421 milionów złotych poznańska kuria ubiła z deweloperem interes życia, sprzedając atrakcyjne tereny nad Jeziorem Maltańskim. Szkopuł w tym, że wraz z cennymi hektarami pozbyła się setek mieszkańców, którzy żyli tam od pokoleń" - pisał Springer.

Jak opisywał, ziemia historycznie należała do Kościoła. Po odzyskaniu ziemi przez kurię w 1994 roku i zmianie planu zagospodarowania jej wartość gwałtownie wzrosła, a teren został sprzedany pod budowę około 2000 mieszkań.

Mieszkańcy, mimo wieloletniego zamieszkania i często legalnego meldunku, mają zostać wysiedleni, a ich domy zburzone.

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