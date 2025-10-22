Dramatyczne chwile pod Ostrowem. Seniorka przeżyła, bo zdołała uciec

72-letnia kobieta przeżyła istny koszmar, gdy uprowadzono ją i przetrzymywano wbrew jej woli na terenie gminy Sośnie w Wielkopolsce. Seniorce udało się uciec do lasu, gdzie wkrótce odnalazła ją miejscowa policja. W sprawie zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o ich tymczasowe aresztowanie.

Koszmar 72-latki w gminie Sośnie. Zatrzymano dwóch mężczyzn
Do policji w Ostrowie Wielkopolskim wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu mającym miejsce na terenie gminy Sośnie. Z zawiadomienia wynikało, że w pobliskim lesie znajduje się kobieta, która była przetrzymywana wbrew jej woli, ale udało jej się uciec.

72-latka była przetrzymywana. Cudem uciekła do lasu

Mundurowi natychmiast udali się we wskazany rejon, jednocześnie pozostając w stałym kontakcie telefonicznym z poszkodowaną, przekazującą informacje o swoim położeniu. Dzięki temu udało im się namierzyć seniorkę w dukcie leśnym.

    Z relacji funkcjonariuszy dowiadujemy się, że kobieta była roztrzęsiona, wychłodzona i ranna. Po udzieleniu jej pierwszej pomocy, trafiła pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, a następnie do szpitala.

    Równolegle wszczęte zostały czynności mające doprowadzić do namierzenia osób odpowiedzialnych za gehennę odnalezionej, które skutkowały zatrzymaniem dwóch mieszkańców powiatu ostrowskiego - 49-letniego ojca i jego 22-letniego syna. Wspólnie i w porozumieniu mieli oni przetrzymywać kobietę przez kilkanaście godzin i dokonać rozboju.

    Akcja policji w Wielkopolsce. Ojciec i syn mieli uprowadzić kobietę

    Podczas zatrzymania obaj mężczyźni byli nietrzeźwi, zachowywali się wulgarnie i nie chcieli wykonywać poleceń policjantów. Konieczne było ich obezwładnienie, zatrzymanie i przewiezienie do policyjnego aresztu. Pobrano od nich także krew do dalszych badań.

      Na miejscu zdarzenia ekipa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny i zabezpieczyła wszelkie pozostawione ślady. Teraz sprawą zajmuje się prokurator, który wystąpił z wnioskiem o tymczasowy areszt zatrzymanych. Mężczyźni za swoje czyny odpowiedzą wkrótce przed sądem.

