W niedzielę w miejscowości Szczytniki 35-letni kierowca żółtego forda mustanga stracił panowanie nad kierownicą i zjechał z drogi, po czym dachował - przekazała w rozmowie z Interią rzecznik prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu podkom. Anna Jaworska-Wojnicz. Auto stanęło w płomieniach.

Na miejscu wypadku policja sprawdziła trzeźwość 35-latka. Okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Według doniesień portalu Kalisz24, mężczyzna kupił samochód zaledwie dzień przed wypadkiem.

Pijany kierowca skasował swoje nowe auto KM PSP Kalisz materiały prasowe

Szczytniki. Pijany kierowca rozbił swoje nowo zakupione auto

W wyniku wypadku na szczęście nikomu nic się nie stało. Mężczyźnie grozi do trzech lat pozbawienia wolności za jazdę pod wpływem alkoholu.

Sprawa trafi także do sądu, który orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów na okres od trzech do 15 lat.

35-latek zostanie również obciążony grzywną - poinformowała podkom. Jaworska-Wojnicz.

Zawisza o uwolnieniu Rejestru Cen Nieruchomości: Każda inicjatywa pokazująca chciwość deweloperów jest warta poparcia Polsat News Polsat News