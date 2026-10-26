W skrócie Na przejeździe kolejowym na Woli w Poznaniu cysterna utknęła między zamkniętymi rogatkami z powodu dużego natężenia ruchu.

Dzięki reakcji świadka, który uniósł rogatkę, kierowca cysterny zdołał opuścić przejazd sekundy przed przejazdem pociągu.

PKP PLK przypomina, że w sytuacji awaryjnej należy wyłamać rogatkę lub natychmiast opuścić pojazd i dzwonić pod numer 112.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

O niebezpiecznej sytuacji przy ul. Lutyckiej portal epoznan.pl poinformował w poniedziałek.

Do redakcji zgłosił się czytelnik, który przesłał nagranie przedstawiające cysternę stojącą za zamkniętymi rogatkami. Według jego relacji kierowca nie mógł opuścić przejazdu z powodu korka.

- Kierowca stał na przejeździe, bo był korek, w pewnym momencie rogatki opadły, a on utknął na przejeździe - przekazał czytelnik cytowany przez epoznan.pl.

Rozwiń

Jak opisuje portal, jedna z osób opuściła pojazd i siłowo uniosła rogatkę. Dzięki temu kierowca cysterny zdołał wyjechać z niebezpiecznego miejsca. Kilka sekund później przez przejazd przejechał pociąg. Do zderzenia nie doszło.

Zgłaszający informował również o uszkodzonych rogatkach oraz dużych utrudnieniach na drodze krajowej nr 92. "Dwie sekundy dzieliły kierowcę cysterny i pasażerów pociągu od tragedii na przejeździe na Woli" - przekazano.

Nagranie z przejazdu w mediach społecznościowych opublikował też profil poznan_moment.

Rozwiń

TVP3 Poznań informuje, że kierowca cysterny zgłosił się na policję, wraz z pracodawcą. Sprawą zajmują się funkcjonariusze.

Poznań. Samochód utknął na przejeździe kolejowym. PKP PLK przypominają zasady

Polskie Linie Kolejowe przypominają, że przed wjazdem na przejazd trzeba upewnić się, czy za torami jest wystarczająco dużo miejsca do dalszej jazdy. Jeżeli wyjazd blokują inne pojazdy, należy zaczekać przed przejazdem. Podniesione rogatki nie oznaczają, że można zatrzymać się na torach, oczekując na rozładowanie korka.

Jeżeli sprawny samochód znajdzie się między zamkniętymi zaporami, zarządca infrastruktury zaleca natychmiastowy wyjazd, nawet kosztem wyłamania rogatki. Jej konstrukcja umożliwia takie działanie w sytuacji zagrożenia. Po opuszczeniu przejazdu należy zgłosić uszkodzenie służbom technicznym, korzystając z numeru znajdującego się na żółtej naklejce PLK.

W przypadku awarii uniemożliwiającej zjazd trzeba jak najszybciej opuścić pojazd ze wszystkimi pasażerami i oddalić się poza rogatki. Następnie należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 i przekazać numer identyfikacyjny przejazdu z żółtej naklejki. Pozwala on służbom precyzyjnie ustalić miejsce zagrożenia i podjąć działania w celu zatrzymania ruchu pociągów.



