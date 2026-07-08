W skrócie Policja zatrzymała dwóch mężczyzn po tym, jak chcieli "skontrolować" biuro prowadzone przez obywatelkę Ukrainy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśliło brak tolerancji dla podobnych incydentów.

Postępowanie prowadzone jest w kierunku pomówienia oraz publikacji nagrania mogącego narazić kobietę na utratę zaufania.

Zatrzymanym grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

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Marcin Kierwiński we wpisie na platformie X podkreślił, że "nie ma zgody na nienawiść i agresję", a policja w takich przypadkach będzie reagować w sposób zdecydowany.

Incydent w Poznaniu. Jest reakcja MSWiA

Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazała, że w związku ze sprawą funkcjonariusze prowadzą intensywne czynności i pozostają w kontakcie z prokuraturą.

"Stanowczo podkreślamy, że nie ma przyzwolenia na hejt, mowę nienawiści ani zachowania motywowane narodowościowo. Każdy człowiek bez względu na narodowość, pochodzenie czy religię zasługuje na szacunek i równe traktowanie" - napisała.

Chcieli wejść do biura Ukrainki. "Czy nie wspieracie państwo Stepana Bandery?"

Incydent na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dotyczy wizyty dwóch mężczyzn, którzy domagali się wejścia do jednego z pomieszczeń w budynku uczelni, w którym znajduje się biuro prowadzone przez obywatelkę Ukrainy.

- Chcielibyśmy zobaczyć, czy nie wspieracie państwo Stepana Bandery - powiedzieli mężczyźni, którzy chcieli sprawdzić, co znajduje się w pomieszczeniu.

Nagranie z zajścia umieszczone zostało w sieci. Mężczyźni tłumaczyli też, że chcą "skontrolować" biuro, bo "Ukraina jest wrogo nastawiona do Polski". Kobieta na to nie pozwoliła. Powiedziała, że legalnie prowadzi działalność i szanuje Polaków.

Działania policji i prokuratury

Do zajścia doszło w piątek, a kobieta zgłosiła sprawę na policję we wtorek.

- Zabezpieczyliśmy materiały w wersji elektronicznej. Kobieta jest przesłuchiwana, uzupełniamy informacje i będziemy konsultować się z prokuraturą, aby przeanalizować zachowanie osób widocznych na nagraniu pod kątem odpowiedzialności prawno-karnej - powiedział w rozmowie z "Głosem Wielkopolski" rzecznik prasowy KWP w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak.

Jak podano, postępowanie prowadzone jest w kierunku "pomówienia oraz opublikowania nagrania, które mogło poniżyć pokrzywdzoną w oczach opinii publicznej, a także narazić na utratę zaufania potrzebnego dla rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej".

Zatrzymanym grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do jednego roku.





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