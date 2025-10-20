Bus zderzył się z wojskową kolumną na A2. Ranni amerykańscy żołnierze
Na autostradzie A2 w kierunku Warszawy doszło do zderzenia busa z amerykańską kolumną wojskową - potwierdziła Interii Żandarmeria Wojskowa. Straż pożarna poinformowała z kolei, że rannych zostało czterech amerykańskich wojskowych. Ucierpiał także kierowca cywilnego pojazdu.
Do zderzenia busa z amerykańską kolumną wojskową doszło w poniedziałek wieczorem na autostradzie A2 w kierunku Warszawy - potwierdził Interii młodszy chorąży Miłosz Danielczyk, oficer dyżurny Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu.
W wypadku uczestniczył cywilny bus oraz dwa terenowe pojazdy amerykańskiego wojska typu Hummer.
Wypadek na autostradzie A2. Bus zderzył się z amerykańską kolumną wojskową
Straż pożarna poinformowała, że wypadek miał miejsce po godz. 19 w miejscowości Wysoczka w powiecie poznańskim, na autostradzie A2 w kierunku Warszawy.
Bus zderzył się tam z samochodem wojsk amerykańskich - podała Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.
Poszkodowanych zostało czterech żołnierzy amerykańskich, ucierpiał także kierowca busa.
"Żołnierzy przetransportowano do szpitala" - czytamy w komunikacie na Facebooku.
Na miejscu działają zastępy straży pożarnej, przybył również oficer operacyjny Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu.
Utrudnienia na A2. Zablokowany jest jeden pas ruchu
Na zdjęciach zamieszczonych w sieci widać, że jeden z amerykańskich pojazdów jechał z przyczepą.
Według informacji przekazanych "Faktowi" przez dyżurnego KW PSP w Poznaniu cywilny bus znajduje się obecnie poza jezdnią.
Dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej przekazał z kolei RMF FM, które jako pierwsze informowało o wypadku, że jedna osoba była uwięziona w pojeździe.
Według lokalnego serwisu Nasz Głos Poznański jeden z amerykańskich pojazdów miał ulec awarii, więc - zgodnie z procedurami - zatrzymały się wszystkie samochody. Wówczas w jeden z nich miał uderzyć bus.
Zablokowany jest jeden pas ruchu autostrady A2 w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać nawet do kilku godzin.