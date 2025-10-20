Bus zderzył się z wojskową kolumną na A2. Ranni amerykańscy żołnierze

Do zderzenia busa z amerykańską kolumną wojskową doszło w poniedziałek wieczorem na autostradzie A2 w kierunku Warszawy - potwierdził Interii młodszy chorąży Miłosz Danielczyk, oficer dyżurny Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu.

W wypadku uczestniczył cywilny bus oraz dwa terenowe pojazdy amerykańskiego wojska typu Hummer.

Wypadek na autostradzie A2. Bus zderzył się z amerykańską kolumną wojskową

Straż pożarna poinformowała, że wypadek miał miejsce po godz. 19 w miejscowości Wysoczka w powiecie poznańskim, na autostradzie A2 w kierunku Warszawy.

Bus zderzył się tam z samochodem wojsk amerykańskich - podała Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.

Poszkodowanych zostało czterech żołnierzy amerykańskich, ucierpiał także kierowca busa.

"Żołnierzy przetransportowano do szpitala" - czytamy w komunikacie na Facebooku.

Na miejscu działają zastępy straży pożarnej, przybył również oficer operacyjny Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu.

Utrudnienia na A2. Zablokowany jest jeden pas ruchu

Na zdjęciach zamieszczonych w sieci widać, że jeden z amerykańskich pojazdów jechał z przyczepą.

Według informacji przekazanych "Faktowi" przez dyżurnego KW PSP w Poznaniu cywilny bus znajduje się obecnie poza jezdnią.

Dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej przekazał z kolei RMF FM, które jako pierwsze informowało o wypadku, że jedna osoba była uwięziona w pojeździe.

Według lokalnego serwisu Nasz Głos Poznański jeden z amerykańskich pojazdów miał ulec awarii, więc - zgodnie z procedurami - zatrzymały się wszystkie samochody. Wówczas w jeden z nich miał uderzyć bus.

Zablokowany jest jeden pas ruchu autostrady A2 w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać nawet do kilku godzin.

