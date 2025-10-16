Bus z dziećmi uderzył w drzewo. Są ranni, lądował śmigłowiec LPR

Do wypadku doszło w czwartek rano w Gulczewie. Jak poinformował mł. kpt. Jakub Nawrocki aktualnie na miejscu prace prowadzi Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, a także trzy karetki pogotowia ratunkowego i śmigłowiec LPR.

- Kierujący busem w drodze do Wrześni z nieustalonych przyczyn zjechał na lewo i uderzył w drzewo - mówił w rozmowie z Polsat News asp. Adam Wojciński z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Wypadek w Gulczewie. Pięć osób poszkodowanych

Wojciński dodał, że pojazdem podróżował kierowca wraz z opiekunką oraz trójka dzieci. - Dwie dziewczynki w wieku siedmiu lat zostały zabrane do szpitali, jedna LPR, druga karetką - powiedział. Do szpitali została przetransportowana także dwójka dorosłych.

- Nastała już jesień, warunki pogodowe od rana są ciężkie. Mogło być ślisko, jezdnia mogła być niewłaściwa do poruszania się z daną prędkością. Konkretnych przyczyn jednak jeszcze nie znamy - wskazał policjant.

Droga krajowa numer 15 między Wrześnią a Gnieznem jest zablokowana.

- Apelujemy o wybieranie innych dróg dojazdowych - podkreślił Wojciński.

