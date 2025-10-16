Bus z dziećmi uderzył w drzewo. Są ranni, lądował śmigłowiec LPR

Dorota Hilger

Aktualizacja

Pięć osób zostało rannych po wypadku busa przewożącego dzieci. - Chodzi o dwójkę dorosłych i trójkę dzieci. Cztery osoby zostały zabrane do szpitala, jedna jest badana na miejscu - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl mł. kpt. Jakub Nawrocki z PSP we Wrześni. Pojazd uderzył w drzewo w miejscowości Gulczewo w Wielkopolsce.

Bus przewożący dzieci uderzył w drzewo
Bus przewożący dzieci uderzył w drzewo PSP we Wrześnimateriał zewnętrzny

Do wypadku doszło w czwartek rano w Gulczewie. Jak poinformował mł. kpt. Jakub Nawrocki aktualnie na miejscu prace prowadzi Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, a także trzy karetki pogotowia ratunkowego i śmigłowiec LPR.

- Kierujący busem w drodze do Wrześni z nieustalonych przyczyn zjechał na lewo i uderzył w drzewo - mówił w rozmowie z Polsat News asp. Adam Wojciński z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

    Wypadek w Gulczewie. Pięć osób poszkodowanych

    Wojciński dodał, że pojazdem podróżował kierowca wraz z opiekunką oraz trójka dzieci. - Dwie dziewczynki w wieku siedmiu lat zostały zabrane do szpitali, jedna LPR, druga karetką - powiedział. Do szpitali została przetransportowana także dwójka dorosłych.

    - Nastała już jesień, warunki pogodowe od rana są ciężkie. Mogło być ślisko, jezdnia mogła być niewłaściwa do poruszania się z daną prędkością. Konkretnych przyczyn jednak jeszcze nie znamy - wskazał policjant.

    Droga krajowa numer 15 między Wrześnią a Gnieznem jest zablokowana.

    - Apelujemy o wybieranie innych dróg dojazdowych - podkreślił Wojciński.

