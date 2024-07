Policja zatrzymała 61-latka podejrzanego o namalowanie bulwersujących haseł - odnoszących się do Donalda Tuska i Adama Bodnara - na ścieżce pieszo-rowerowej w Kaliszu. Mężczyzna usłyszał zarzut nawoływania do popełnienia zbrodni. Podejrzany, któremu grozi do trzech lat pozbawienia wolności, nie przyznał się do zarzutu. Wobec 61-latka zastosowano środek zapobiegawczy.