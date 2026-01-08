Do wypadku doszło w momencie, gdy kierujący samochodem marki Audi wykonywał manewr "wyprzedzania ciągnika siodłowego z naczepą", poruszając się lewym pasem ruchu.

Z dachu ciężarówki spadła ogromna bryła lodu. Wypadek na S5

W trakcie manewru z dachu ciężarówki oderwała się duża bryła lodu. Siła uderzenia była na tyle duża, że lód przebił przednią szybę samochodu osobowego.

Poszkodowana została pasażerka Audi. Kobieta z obrażeniami głowy została przetransportowana do szpitala. Kierowca ciężarówki nie zatrzymał się i oddalił się od miejsca zdarzenia. Zdaniem funkcjonariuszy kierowca mógł nie być świadomy zaistniałej sytuacji.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie prowadzą czynności zmierzające do ustalenia tożsamości kierującego ciężarówką.

Groźny wypadek na S5. Policja przypomina o obowiązkowym odśnieżaniu

W komunikacie opublikowanym przez policję przypomniano, że obowiązkiem kierowców jest oczyszczanie pojazdów ze śniegu i lodu.

"Zgodnie z artykułem 86 §1 kodeksu wykroczeń, za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym grozi mandat w wysokości nie niższej niż 1500 złotych, a sprawa może zostać skierowana do sądu. Kwalifikacja czynu zmienia się, gdy w zdarzeniu ucierpią ludzie" - napisano.

W związku ze zdarzeniem podkreślono także, że w przypadku, gdy osoba poszkodowana odniesie poważne obrażenia, będzie to traktowane jako wypadek drogowy. W takim przypadku grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

