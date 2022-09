Brutalne pobicie 19-latka. Oprawcy zostawili ofiarę w lesie

Oprac.: Michał Skorupka WIADOMOŚCI LOKALNE

Policjanci z Wrześni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy kilka dni temu brutalnie pobili 19-latka, a następnie wywieźli go do lasu i zmusili do rozebrania się. Napastnicy ukradli swojej ofierze samochód i telefon. Decyzją sądu agresorzy trafili do aresztu. Oskarżonym w wieku 17 i 24 lat grozi kara 15 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy pobili do nieprzytomności 19-latka / KPP Września /