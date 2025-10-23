Autokar z dziećmi zderzył się z cysterną. "Udzielono pomocy medycznej"

Autokar przewożący 41 dzieci zderzył się z cysterną w miejscowości Stara Łubianka (Wielkopolskie). Mł. kpt. Mateusz Kentzer z zespołu prasowego KP PSP w Pile przekazał Interii, że "na miejscu udzielana była pomoc siedmiu osobom z autobusu, ale nikt nie został przetransportowany do szpitala".

Stara Łubianka. Autokar z dziećmi zderzył się z cysterną
Do zdarzenia doszło w czwartek rano - ok. godz. 10:00 - na DK10 w miejscowości Stara Łubianka (Wielkopolskie).

- Samochód ciężarowy przewożący 17 ton LNG zderzył się z autobusem, który przewoził łącznie 49 osób, w tym 41 dzieci i 8 dorosłych - powiedział Interii mł. kpt. Mateusz Kentzer z zespołu prasowego KP PSP w Pile.

    Wielkopolskie. Wypadek autokaru z dziećmi, "udzielono pomocy medycznej"

    Jak tłumaczył strażak, autokar najechał na tył pojazdu ciężarowego. - Ponadto po zderzeniu, na autokar najechał samochód osobowy - dodał mł. kpt. Mateusz Kentzer.

    Ratownicy medyczni udzielili na miejscu pomocy siedmiu osobom. Nikt nie trafił do szpitala. Dla uczniów zorganizowano transport zastępczy.

      - Dzieci i ich opiekunowie zostaną przewiezieni do szkoły podstawowej w Starej Łubiance, w której będą czekać na transport zastępczy - podał strażak.

      Stara Łubianka. Wypadek na DK10. "Pojazdy zostały usunięte"

      Działania na odcinku Wałcz - Piła zostały zakończone przed godziną 12:00.

      "Pojazdy zostały usunięte z drogi, ruch odbywa się bez utrudnień" - przekazała w komunikacie KPP w Pile.

      Policja ustala przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku.

