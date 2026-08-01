W skrócie Podczas policyjnej interwencji w Trzciance jeden z funkcjonariuszy został zaatakowany przedmiotem przypominającym maczetę.

W wyniku użycia broni przez policjantów postrzelono napastnika. Ranny funkcjonariusz oraz postrzelony napastnik trafili do szpitala.

Na miejscu interwencji służby ujawniły ciało mężczyzny. Należało do ojca napastnika.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

O sprawie poinformował media nadkom. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji. Z jego relacji wynika, że w sobotę przed godz. 20. funkcjonariusze z Trzcianki (pow. czarnkowsko-trzcianecki) otrzymali zgłoszenie o interwencji domowej.

Święcichowski wyjaśnił, że po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze "zostali zaatakowani przedmiotem przypominającym maczetę".

Wielkopolskie. Atak na policjantów podczas interwencji. Na miejscu ujawniono ciało

"Jeden z policjantów został zraniony w rękę. Ponieważ ich zdrowie i życie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili napastnika" - podkreślił.

Przedstawiciel zespołu prasowego wielkopolskiej policji dodał, że postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.

"Przed blokiem, do którego wezwana była interwencja, policjanci ujawnili ciało mężczyzny - był to ojciec napastnika" - dodał Święcichowski.

Obecnie pod nadzorem prokuratora wykonywane są oględziny i ustalany dokładny przebieg wydarzeń.





Wybiła godzina "W". Warszawa stanęła, w mieście zawyły syreny Polsat News