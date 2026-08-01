Atak na policjantów w Wielkopolsce, postrzelili napastnika. Na miejscu ujawniono ciało
W trakcie policyjnej interwencji w Trzciance funkcjonariusze zostali zaatakowani - przekazał nadkom. Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. W reakcji na sytuację funkcjonariusze użyli broni. Postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala. Na miejscu zdarzenia służby ujawniły ciało mężczyzny.
W skrócie
- Podczas policyjnej interwencji w Trzciance jeden z funkcjonariuszy został zaatakowany przedmiotem przypominającym maczetę.
- W wyniku użycia broni przez policjantów postrzelono napastnika. Ranny funkcjonariusz oraz postrzelony napastnik trafili do szpitala.
- Na miejscu interwencji służby ujawniły ciało mężczyzny. Należało do ojca napastnika.
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O sprawie poinformował media nadkom. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji. Z jego relacji wynika, że w sobotę przed godz. 20. funkcjonariusze z Trzcianki (pow. czarnkowsko-trzcianecki) otrzymali zgłoszenie o interwencji domowej.
Święcichowski wyjaśnił, że po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze "zostali zaatakowani przedmiotem przypominającym maczetę".
Wielkopolskie. Atak na policjantów podczas interwencji. Na miejscu ujawniono ciało
"Jeden z policjantów został zraniony w rękę. Ponieważ ich zdrowie i życie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili napastnika" - podkreślił.
Przedstawiciel zespołu prasowego wielkopolskiej policji dodał, że postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
"Przed blokiem, do którego wezwana była interwencja, policjanci ujawnili ciało mężczyzny - był to ojciec napastnika" - dodał Święcichowski.
Obecnie pod nadzorem prokuratora wykonywane są oględziny i ustalany dokładny przebieg wydarzeń.