Atak na policjantów w Wielkopolsce, postrzelili napastnika. Na miejscu ujawniono ciało

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

W trakcie policyjnej interwencji w Trzciance funkcjonariusze zostali zaatakowani - przekazał nadkom. Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. W reakcji na sytuację funkcjonariusze użyli broni. Postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala. Na miejscu zdarzenia służby ujawniły ciało mężczyzny.

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Radiowóz policji z napisem "Policja" oraz migającymi niebieskimi i czerwonymi światłami.
Wielkopolskie: Interwencja policji w Trzciance, funkcjonariusze postrzelili napastnikaStanislaw Bielski Reporter

W skrócie

  • Podczas policyjnej interwencji w Trzciance jeden z funkcjonariuszy został zaatakowany przedmiotem przypominającym maczetę.
  • W wyniku użycia broni przez policjantów postrzelono napastnika. Ranny funkcjonariusz oraz postrzelony napastnik trafili do szpitala.
  • Na miejscu interwencji służby ujawniły ciało mężczyzny. Należało do ojca napastnika.
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O sprawie poinformował media nadkom. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji. Z jego relacji wynika, że w sobotę przed godz. 20. funkcjonariusze z Trzcianki (pow. czarnkowsko-trzcianecki) otrzymali zgłoszenie o interwencji domowej.

Święcichowski wyjaśnił, że po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze "zostali zaatakowani przedmiotem przypominającym maczetę".

Wielkopolskie. Atak na policjantów podczas interwencji. Na miejscu ujawniono ciało

"Jeden z policjantów został zraniony w rękę. Ponieważ ich zdrowie i życie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili napastnika" - podkreślił.

Przedstawiciel zespołu prasowego wielkopolskiej policji dodał, że postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.

"Przed blokiem, do którego wezwana była interwencja, policjanci ujawnili ciało mężczyzny - był to ojciec napastnika" - dodał Święcichowski.

Obecnie pod nadzorem prokuratora wykonywane są oględziny i ustalany dokładny przebieg wydarzeń.

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