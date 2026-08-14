W skrócie Poznańska policja zatrzymała dwie kobiety podejrzewane o zaatakowanie pracowników lokalu gastronomicznego będących obywatelami Ukrainy.

Zdarzenie zostało uwiecznione na nagraniu, które pomogło zidentyfikować sprawczynie i umożliwiło ich zatrzymanie.

Policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora, a przedstawiciele MSWiA zapowiedzieli brak tolerancji dla agresji i nienawiści.

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Na opublikowanym w internecie nagraniu ze zdarzenia widać, jak dwie kobiety wdają się w kłótnię z grupą obywateli Ukrainy. W pewnym momencie jedna z nich pluje w stronę mężczyzny, a ten odpowiada jej tym samym. W rezultacie kobieta przewraca na niego parasol ogrodowy i uderza innego z mężczyzn.

Do konfliktu po chwili dołącza druga kobieta. Ostatecznie doszło do szarpaniny, a jedna z agresorek zaczęła niszczyć ogródek lokalu gastronomicznego, rzucając przedmiotami w stronę mężczyzn.

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- Do tego incydentu doszło w nocy ze środy na czwartek. Po sygnale, który dostali policjanci, pojechali tam na miejsce. Jednak tych dwóch agresywnych kobiet już tam nie było - przekazał Interii rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak. Jak dodał, wówczas policjanci "zainteresowali się tą sprawą".

Przedstawiciel służb wyjaśnił, że "niedługo potem pojawiło się nagranie wideo, które pokazywało przebieg całego incydentu" i pozwoliło zidentyfikować te dwie kobiety.

- Jedna z nich została zatrzymana w piątek wczesnym popołudniem. Druga jest zidentyfikowana, nie przebywa ona w miejscu zamieszkania, ale jej zatrzymanie jest tylko kwestią czasu - powiedział.

W piątek wieczorem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński przekazał, że także druga z agresorek jest już w rękach służb. Komenda Miejska Policji w Poznaniu dodała, że "35 i 36-latka przebywają obecnie w policyjnym areszcie".

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Borowiak zaznaczył, że policja kontaktuje się w tej sprawie z prokuratorem z Prokuratury Poznań - Stare Miasto, który "jest wyznaczony do oceny spraw związanych z nawoływaniem do nienawiści, z przestępstwami popełnionymi ze względu na narodowość pokrzywdzonych".

- W uzgodnieniu z prokuratorem będziemy albo przedstawiać tym kobietom zarzuty, albo też doprowadzać je do prokuratur na przesłuchania - wytłumaczył.

- Obie kobiety zachowywały się skandalicznie, najprawdopodobniej były pod wpływem alkoholu. (...) Zaatakowały dwóch mężczyzn, którzy, jak się potem okazało, byli pracownikami jednego z lokali gastronomicznych na ulicy Półwiejskiej w Poznaniu - dodał.

Rzecznik KWP w Poznaniu ujawnił też Interii, że w piątkowe popołudnie zgłosił się do policjantów menadżer lokalu, przed którym doszło do zdarzenia. - Przekazał istotne informacje, które sprawiają, że możemy skutecznie w tej chwili pociągnąć te dwie panie do odpowiedzialności karnej - mówił.

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Informując o zatrzymaniu kobiet, Marcin Kierwiński podkreślił, że nie ma akceptacji tego typu zachowań.

"Zero tolerancji dla agresji i nienawiści" - napisał.

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Wcześniej sprawę nagłośniła też rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka.

"Poznańska policja prowadzi czynności w sprawie nagrania, na którym widać agresywne zachowanie dwóch kobiet wobec obywateli Ukrainy. Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 sierpnia przy ul. Półwiejskiej" - pisała na X.



