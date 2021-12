Antysemicki marsz w Kaliszu. Ambasador Izraela: Nie spodziewałam się tego usłyszeć

Nigdy nie pomyślałabym, że w dzisiejszej Polsce usłyszę okrzyki wzywające do mordowania Żydów – powiedziała w środę w Kaliszu (Wielkopolskie) ambasador Izraela w Polsce Tal Ben-Ari Yaalon podczas otwarcia wystawy "Rzecz o Izraelu". Ambasador odniosła się do wydarzeń z 11 listopada, gdy podczas marszu doszło do antysemickich zachowań.

Zdjęcie Ambasador Izraela Tal Ben-Ari Yaalon / Tomasz Wojtasik / PAP