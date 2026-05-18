Akcja poszukiwawcza na Warcie. Do rzeki weszli ludzie

Jako pierwszy o poszukiwaniach informował portal epoznan.pl. Zgłoszenie do strażaków wpłynęło ok. 6:20. Służby zaalarmowała osoba, która wyszła z wody i nie mogła znaleźć dwóch pozostałych.

Z ustaleń straży wynika, że chodzi o osoby w wieku 20-25 lat.

- Nie mamy jeszcze informacji, czy te osoby wyszły z wody i wróciły do domu i się nie spotkały, czy jednak zostały w tej wodzie. Działania cały czas trwają - przekazał Interii asp. mgr Martin Halasz, rzecznik prasowy KW PSP w Poznaniu.

Dyżurny wielkopolskich strażaków przekazał epoznan.pl, że na miejscu pracuje grupa wodno-nurkowa.

Poszukiwania na Warcie. Straż apeluje o bezpieczeństwo nad wodą

Państwowa Straż Pożarna regularnie przypomina o zachowaniu zasad bezpieczeństwa nad wodą. Nadrzędną zasadą jest pływanie tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

"Najbezpieczniejsza jest kąpiel w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników WOPR lub funkcjonariuszy Policji Wodnej. Nie korzystaj z kąpieli w gliniankach, stawach, na żwirowiskach - mogą być bardzo zanieczyszczone, zarośnięte i głębokie, a w razie zagrożenia nikt Cię nie usłyszy" - apelowała KW PSP w Katowicach.

Szczególnie uważać trzeba również w miejscach w których występują wodorosty, zawirowania i zimne prądy.

Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia 2026 utonęły 24 osoby.

