Dzieci muszą prosić o papier toaletowy. Afera w poznańskiej szkole

Nowy rok szkolny, to i nowe zwyczaje - mogliby pomyśleć rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej nr 79 w Poznaniu .

Poznań: Afera o papier toaletowy. Rodzic się oburzył

Dodatkowo - jego zdaniem - dzieci muszą przynosić do szkoły swój papier toaletowy oraz chusteczki nawilżające. Uczeń musi iść do portierni i poprosić o papier - wtedy może udać się do toalety. Czarę goryczy przelała informacja o otwarciu świetlicy dopiero o godz. 6.30.