Afera korupcyjna w Poznaniu. Kilkanaście osób zatrzymanych przez CBA

W skrócie CBA zatrzymało 11 osób podejrzanych o wręczanie lub przyjmowanie korzyści majątkowych przez osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta Poznania, w tym przedstawicieli firmy deweloperskiej i projektowej.

Przeprowadzono przeszukania w około 30 lokalizacjach w kilku miastach, zabezpieczając dokumentację, urządzenia elektroniczne, gotówkę oraz środki odurzające, nielegalną broń i amunicję.

Podejrzani usłyszeli łącznie 14 zarzutów, jedna osoba jest tymczasowo aresztowana, a planowane są kolejne czynności procesowe.

Jak wynika z komunikatu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, do serii aresztowań doszło we wtorek, 14 kwietnia. W ich wyniku funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali 11 osób.

"Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. przedstawiciele firm deweloperskiej i projektowej, którzy wręczali korzyści majątkowe byłemu, a obecnie przebywającemu w areszcie, funkcjonariuszowi publicznemu pracującemu w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu" - czytamy.

Afera korupcyjna w Poznaniu. CBA zatrzymało 11 osób

W związku ze sprawą doszło do przeszukań w około 30 lokalizacjach położonych w Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu i Białymstoku.

Funkcjonariusze zabezpieczyli obszerną dokumentację, a także urządzenia elektroniczne, gotówkę oraz środki odurzające i nielegalnie posiadaną broń i amunicję.

Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone przez Delegaturę CBA w Warszawie. W jego ramach przedstawiciele CBA ustalili, że zatrzymane osoby przyjmowały i wręczały korzyści majątkowe osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania.

Poznań. Akcja CBA w Urzędzie Miasta. Deweloperzy wręczali łapówki?

"Wśród zatrzymanych znajduje się również główny specjalista Biura Miejskiego Inżynierii Ruchu Urzędu Miasta w Poznaniu. Zatrzymano także przedsiębiorcę, który wystawiał fikcyjne faktury VAT mające na celu zakamuflowanie faktu przekazywania korzyści majątkowych pozostającemu w areszcie urzędnikowi ZDM" - wskazano.

Korzyści majątkowe, które stały się przedmiotem sprawy pochodziły od przedstawicieli branży deweloperskiej. "Aktualnie dziesięciu osobom postawiono 14 zarzutów, a tymczasowo aresztowana pozostaje jedna osoba. Planowane są kolejne czynności procesowe" - zapowiedziano.

"Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące wręczania w latach 2023-2025 naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu korzyści majątkowych o łącznej wartości około 400 tys. zł." - przekazała z kolei Prokuratura Krajowa.

Jak wyjaśniono, podejrzany nie otrzymywał ich bezpośrednio - rozliczenia odbywały się za pośrednictwem innej oskarżonej osoby. Wręczanie korzyści miało na celu ułatwienie realizacji inwestycji budowlanych na terenie Poznania, szczególnie w kontekście uzyskiwania odpowiednich zezwoleń.

