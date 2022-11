W jednym z miejscowych marketów w Witkowie od jakiegoś czasu dochodziło do regularnych kradzieży. Zgłoszono to policji. Mundurowi przeglądający sklepowy monitoring szybko namierzyli sprawcę, który nie raz, a 30 zabierał do domu kolejne produkty spożywcze. Okazał się nim 74-latek. Wynosił on m.in. słodycze, konserwy, sery. Wartość strat oszacowano na kwotę blisko 650 złotych.

Mężczyznę zatrzymano. Usłyszał zarzut kradzieży, których dopuszczał się w trybie ciągłym. Zaznaczył, że chce dobrowolnie poddać się karze.

80-latka pijana prowadziła auto

Seniorzy bywają nie tylko ofiarami, ale też sprawcami wykroczeń i poważniejszych przewinień. W ubiegłym miesiącu ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie miała 80-letnia kobieta, która prowadziła auto w Lubinie na Dolnym Śląsku.

Mundurowych zawiadomił świadek zdarzenia. - Udało mu się zabrać seniorce kluczyki, gdy zatrzymała auto - przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lubinie asp. szt. Sylwia Serafin.

- Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze wyczuli od kierującej silną woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że ma ona w swoim organizmie ponad 1,5 promila tej substancji - powiedziała.

Według policji 80-latka przyznała się, że piła alkohol przed wejściem do auta. Kobiecie odebrano prawo jazdy, za jazdę pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem. Grożą jej dwa lata więzienia.