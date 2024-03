14-latek trafił do szpitala. Napadła go grupa rówieśników

14-latek trafił do poznańskiego szpitalu po tym, gdy został zaatakowany przez grupę osób w podobnym wieku. Według relacji rodziny obrażenia chłopaka są na tyle poważne, że czeka go operacja. Policja zajmuje się sprawą, a bliscy zaapelowali do mieszkańców o pomoc w ujęciu sprawców.