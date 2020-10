Trzaskowski o proteście przed domem Kaczyńskiego: Rozumiem te emocje WIDEO |

- Nie moją rolą jest oceniać transparenty. Posłałem na protest obserwatorów z ramienia miasta. Wszystko wskazuje na to, że wczoraj policja nadużyła swoich prerogatyw - mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News. - Emocje sięgają zenitu. Partia rządząca, by odwrócić uwagę obywateli, dopuszcza do wydania tak nieprawdopodobnej decyzji - dodał. (Polsat News)