Morawiecki: Najbliższe miesiące będą trudne. Stańmy razem do walki z wirusem WIDEO |

- Najbliższe miesiące będą trudne. Stańmy razem do walki z wirusem - powiedział premier Mateusz Morawiecki w piątkowym wystąpieniu do narodu. Zaapelował o solidarność, o to, by nie bagatelizować zagrożenia oraz przypomniał, by stosować dystans społeczny, dezynfekcję i maseczki.



Źródło: Polsat News / Ipla