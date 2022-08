"Firma Park-M pobiera wodę z Odry do podlewania zieleni" - zaznaczono w poście. Do sprawy odniósł się wrocławski magistrat. Na profilu dokumentującym działania Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia napisano, że "w obecnej sytuacji takie postępowanie ma naganny i nieakceptowalny charakter, dlatego Zarząd Zieleni Miejskiej zażądał od Park-M wyjaśnień w sprawie ujęć wody do podlewania".

Odra. Wrocław podlewa zieleń wodą z rzeki?

"Kontrakty rutynowo nakazują korzystanie tylko z tych legalnych. Za nieprzestrzeganie zapisów przewidziane są kary. Jeśli ta woda jest do podlewania, oczekujemy natychmiastowego przerwania tych praktyk. Będziemy informować o toku postępowania" - zapewniono w komunikacie.

Skażenie Odry. Firma komentuje

Firma Park-M również odniosła się do sprawy. Dyrektor operacyjny Mariusz Koczara przekazał, że spraw jest przedmiotem analizy.

"Doszły do nas informacje o tym zdarzeniu - i ze strony Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, jak i z innych źródeł. Na razie nie możemy udzielić żadnych informacji w tej sprawie, bo sami jesteśmy w trakcie ustalania, czy rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Więcej szczegółów w tej sprawie będziemy znali we wtorek" - powiedział portalowi wroclaw.pl.

Koczara zapewnił też, że trzy pojazdy, które firma wykorzystuje we Wrocławiu, na wszelki wypadek zostały tymczasowo wycofane z użytkowania.