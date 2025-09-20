Do niebezpiecznej sytuacji doszło na Dolnym Śląsku, w tunelu na drodze ekspresowej S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. Sprawą zajęli się policjanci z Jawora, którzy otrzymali zgłoszenie od obsługi tunelu.

Monitoring zarejestrował, jak 42-letni obywatel Ukrainy kierujący seatem bez wyraźnego powodu zawrócił w tunelu. Jego manewr uruchomił system bezpieczeństwa i wywołał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Chwilę później taki sam manewr wykonała 46-letnia mieszkanka powiatu kamiennogórskiego, prowadząca porsche.

Nieodpowiedzialne zachowanie kierowców doprowadziło do włączenia sygnalizacji zakazu wjazdu i zamknięcia tunelu na blisko 40 minut. Ruch pojazdów został skierowany objazdami. Policjanci zatrzymali sprawców tuż przed wjazdem do tunelu.

Dolny Śląsk. Zawracali w tunelu na S3. Apel policjantów

Za wykroczenia oboje kierowcy otrzymali mandaty w wysokości 2000 zł i po 12 punktów karnych.

Policja przypomina, że cofanie i zawracanie w tunelu jest zabronione i stanowi śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.

Funkcjonariusze dolnośląskiej policji poinformowali także w komunikacie, jak należy się zachować, jeśli zdarzy nam się wjechać "pod prąd": "Należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, najlepiej pasie awaryjnym, i włączyć światła awaryjne. Następnie należy powiadomić służbę drogową lub Policję, która pomoże kierowcy bezpiecznie wyjechać z trasy".

