Zamość: Policja poszukuje zaginionej Jolanty Staniak

WIADOMOŚCI LOKALNE

Policjanci z Zamościa prowadzą poszukiwania zaginionej Jolanty Staniak. 36-letnia mieszkanka gminy Nielisz we wrześniu opuściła szpital w Zamościu i do chwili obecnej nie wróciła do domu. Nie nawiązała również kontaktu z najbliższymi.

Zdjęcie Zaginiona Jolanta Staniak (Źródło: KMP Zamość) / Policja