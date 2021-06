Zespół prasowy śląskiej policji podał w środę, że zatrzymanie mężczyzny to efekt wspólnych działań policjantów z Zabrza i z woj. podkarpackiego.



Jak ustalili zabrzańscy policjanci, 52-latek poznał dziewczynkę na jednym z popularnych portali internetowych. Od lutego do marca br. trzykrotnie spotkał się z nią w jednym hoteli w Zabrzu.



- Sytuacja wyszła na jaw dzięki czujności szkolnego pedagoga, który zauważył niepokojące zachowanie dziewczynki. Kiedy o możliwości popełnienia przestępstwa zostali poinformowani kryminalni z zabrzańskiej komendy, rozpoczęli intensywne działania operacyjne oraz dochodzeniowo-śledcze zmierzające do zebrania obszernego materiału dowodowego i zatrzymania mężczyzny - poinformowała zabrzańska policja.



Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do wykorzystywania seksualnego 13-latki. Grozi mu do 12 lat więzienia. Na wniosek zabrzańskiej prokuratury 52-latek został aresztowany na trzy miesiące. Jak zaznacza policja, sprawa jest rozwojowa i nie jest wykluczone, że zatrzymanemu przedstawione zostaną kolejne zarzuty.