Do zbrodni doszło 26 stycznia ub. roku w jednym z mieszkań przy ul.Fabrycznej w Kaliszu.

Tego dnia oskarżony 31-latek spotkał się w swoim mieszkaniu z 24-letnim kolegą - także oskarżonym w sprawie. Jak zeznał jeden z oskarżonych mieli wypić po setce wódki i wciągnąć amfetaminę.

Spór o pieniądze

Straszy mężczyzna miał żalić się młodszemu koledze, że od kilku dni nęka go telefonami znajomy, u którego czasami dorabia. Powiedział, że mężczyzna żąda zwrotu pożyczonych pieniędzy. Miał oddać 20 tys. zł za pożyczkę w wysokości 8 tys. zł.

Podczas spotkania do mieszkania przyszedł 39-latek z żądaniem zwrotu długu. Oskarżony 31-latek zapewnił go, że jego partnerka ma na koncie bankowym 30 tys. zł i jak wróci z pracy, to je wypłaci.

Mężczyzna powrócił po swój dług po upływie kilku godzin.

Zdaniem prokuratury to właśnie wtedy między trzema mężczyznami miało dojść do awantury, podczas którek 39- latek został zamordowany.

- Działając wspólnie i w porozumieniu z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia podejrzani zaatakowali pokrzywdzonego, bijąc drewnianym tłuczkiem po głowie. Bili go pięściami i nogami po całym ciele. Dusili pokrzywdzonego poprzez zadzierzgnięcie na szyję kabla, co doprowadziło do śmierci - brzmi fragment aktu oskarżenia odczytanego w sądzie przez prokuratora Adama Handke.

Zwłoki zawinięte w dywan

Oskarżeni - jak twierdzi prokurator - postanowili zatrzeć ślady. Zawinęli zwłoki w dywan i próbowali wynieść ciało. Nie udało się, ponieważ do domu wróciła partnerka oskarżonego i zawiadomiła policję.

W trakcie postępowania przygotowawczego 31-latek oświadczył, że to on zabił pokrzywdzonego. Przed sądem zeznał, że poszkodowanego zabił 24-latek, a on jedynie pomagał w zatarciu śladów. - Na początku kłamałem, bo kolega zapewnił mnie, że jak pójdę do więzienia i wezmę winę na siebie, to zadba o moją rodzinę. Kiedy trafiliśmy do tego samego aresztu on wstąpił do grypsujących i zaczął mnie straszyć - zeznał oskarżony.

24-latek zaprzecza, żeby w jakikolwiek sposób przyczynił się do zabójstwa mężczyzny. - W czasie ich kłótni kazał mi wyjść z mieszkania i pilnować powrotu jego partnerki z dzieckiem ze żłobka, co uczyniłem - oświadczył.

"Czy będzie dużo krwi, jak podetnie komuś gardło?"

Wezwana na świadka konkubina 31-latka poinformowała sąd, że dzień przed dokonaniem zbrodni jej partner pytał ją: "Czy jak zabije kogoś, to ucieknę z nim i dzieckiem za granicę? Czy będzie dużo krwi, jak podetnie komuś gardło? - powiedziała . - Mówił też, że ma dług i chyba się powiesi, bo nie ma z czego oddać - dodała.

Kobieta zeznała, że nie wierzyła wtedy w to, co mówił oskarżony, "bo on bez przerwy pożyczał pieniądze i zawsze miał z tego powodu jakieś problemy" - podsumowała.

Pytana przez sąd o drugiego z mężczyzn oświadczyła, że nie widziała go w mieszkaniu, ale na ulicy.

- W mieszkaniu zastałam zerwaną w przedpokoju podłogę z gumolitu, na której były ogromne ślady krwi, wszędzie było jej pełno. W powietrzu unosił się smród octu w połączeniu ze środkami chemicznymi, którymi próbowano zmyć krew. Jak zobaczyłam dywan, od razu domyśliłam się, że może tam być człowiek - zeznała kobieta.

Oskarżycielem posiłkowym w sprawie jest dwoje dzieci pokrzywdzonego w wieku szkolnym, które prezentuje była żona zamordowanego.

Oskarżonym za zabójstwo grozi nawet dożywocie.