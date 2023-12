Wyszedł w góry z trójką dzieci. Akcja ratowników trwała wiele godzin

Jak poinformowali w niedzielę ratownicy z bieszczadzkiej grupy GOPR, do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę.

Akcja trwała wiele godzin

Po wysłaniu linka z aplikacją Ratunek, ratownikom udało się potwierdzić dokładną pozycję turystów. Do akcji zostali wysłani ratownicy ze stacji w Ustrzykach Górnych i Cisnej oraz mieszkający w Wetlinie. Z pomocą ruszyło w sumie 13 osób.

Jak podkreślono w komunikacie, już o godz. 17.30 pierwsi ratownicy dotarli do poszkodowanych i zabezpieczyli ich przed warunkami atmosferycznymi.

"Po przybyciu pozostałych ratowników rozpoczęto ewakuację do dyżurki w schronie Bieszczadzkiego Parku Narodowego na Połoninie Wetlińskiej w celu ogrzania i doprowadzenia do stanu umożliwiającego dalszą ewakuację. O północy poszkodowani zostali przetransportowani do Wetliny" - zaznaczyli ratownicy GOPR.