Do zdarzenia doszło ok. godz. 11:30 na ulicy Obroki w Katowicach. Autobus linii 165 najpierw staranował samochód osobowy, zjechał z drogi i ostatecznie uderzył w słup energetyczny. Dwóch pasażerów pojazdu zostało rannych, trafili do szpitala.

Kierowca samochodu osobowego nie odniósł obrażeń. Policja poinformowała w rozmowie z portalem wkatowicach.eu, że hospitalizacji nie wymagał również kierowca autobusu. Portal Polsatnews.pl dowiedział się, że kierowca autobusu był trzeźwy.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zasłabnięcie kierującego autobusem. W wyniku zdarzenia ucierpiało dwóch pasażerów, którzy wymagali hospitalizacji. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazał mł. asp. Łukasz Kloc z katowickiej policji.

Funkcjonariusz przekazał również, że na miejsce skierowano odpowiednie służby, których działania mogą potrwać do godz. 14:30.