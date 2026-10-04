Wypadek na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Nie żyje kierowca

W skrócie Na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do zderzenia trzech samochodów, w wyniku którego zmarł jeden z kierowców.

Według ustaleń policji kierujący Dacią stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery, a następnie w dwa inne samochody.

Pozostali kierowcy nie odnieśli obrażeń, byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

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Jak poinformował Interię mł. asp. Jakub Gontarek służby otrzymały zgłoszenie ok. godz. 14:38. Do wypadku doszło na Trasie Łazienkowskiej, w pobliżu zjazdu na Wisłostradę.

Według wstępnych ustaleń policji kierujący Dacią mężczyzna stracił panowanie nad samochodem, uderzył w bariery energochłonne, a następnie w dwa prawidłowo jadące pojazdy.

Zaraz po zdarzeniu mężczyzna był reanimowany, a do szpitala został przewieziony w stanie krytycznym. - Niestety otrzymaliśmy informację, że mężczyzna zmarł - powiedział w rozmowie z Interią mł. asp. Gontarek.

Kierującym Oplem oraz Toyotą, w które uderzył samochód, nic się nie stało. - Byli oni trzeźwi oraz posiadali uprawnienia do prowadzenia pojazdów - podkreślił Jakub Gontarek.

Na miejscu zdarzenia nadal pracują policjanci. Lewy pas jezdni w kierunku Pragi pozostaje zablokowany.

Warszawa. Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Nie żyje kierowca

Na Trasie Łazienkowskiej, w 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zderzyły się dwa pojazdy - Volkswagen, którym kierował Łukasz Żak oraz Ford z czteroosobową rodziną.

W wyniku wypadku życie stracił 37-latek, a jego żona oraz dwójka dzieci w wieku czterech i ośmiu lat trafili do szpitala. Hospitalizacji wymagała także jedna z pasażerek samochodu, którym kierował Żak.

W toku procesu na jaw wyszło, że kierowca Volkswagena był pod wpływem alkoholu i jechał z prędkością 226 km/h. Na drodze obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km/h. Żak został skazany na 20 lat pozbawienia wolności.



