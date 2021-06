O fotel prezydenta Rzeszowa rywalizują (w kolejności alfabetycznej): Grzegorz Braun (KWW Grzegorz Braun-Konfederacja), Konrad Fijołek (KWW Konrada Fijołka Rozwój Rzeszowa 2.0), Ewa Leniart (KWW Ewy Leniart Wspólny Dom Rzeszów) i Marcin Warchoł (KW Marcin Warchoł Tadeusz Ferenc - dla Rzeszowa).

W stolicy Podkarpacia uprawnionych do głosowania jest 147 889 wyborców. Głosowanie odbywa się w 100 lokalach wyborczych. Głosować będzie można do godziny 21:00. Udający się do lokali wyborczych powinni zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.



Będzie nowy burmistrz Ustki

Również w Ustce (woj. pomorskie) rozpoczęły się w niedzielę przedterminowe wybory burmistrza. O stanowisko ubiega się sześciu kandydatów. Tamtejsze głosowanie zostało zarządzone w związku ze śmiercią dotychczasowego burmistrza Jacka Graczyka. Zmarł on nagle 21 października 2020 roku w wieku 67 lat, podczas trzeciej kadencji na stanowisku.

Pierwotnie przedterminowe wybory w Ustce miały odbyć się 17 stycznia, ale ze względu na sytuację epidemiczną były kilkakrotnie przekładane. Jak poinformowała przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Adela Nycz, głosowanie rozpoczęło się zgodnie z planem i bez żadnych zakłóceń. Odbywa się ono w 7 obwodowych komisjach wyborczych.



Uprawnionych do głosowania jest 11 661 osób. O stanowisko burmistrza Ustki ubiegają się: Adriana Cerkowska - Markiewicz (KWW Najlepszy Wybór dla Ustki), Andrzej Kuczun (KWW Andrzeja Kuczuna), Grzegorz Malinowski (KWW Grzegorza Malinowskiego), Jacek Maniszewski (KWW Jacka Maniszewskiego), Krzysztof Nałęcz (KWW Krzysztofa Nałęcza) i Piotr Wszółkowski (KWW Piotra Wszółkowskiego).

Wyborcy uchylą maseczkę przed komisją

W związku z pandemią podczas głosowania obowiązują obostrzenia sanitarne. Wyborca przebywając na terenie lokalu wyborczego powinien mieć osłonięte maseczką usta i nos. Wyjątkiem jest uchylenie maseczki na prośbę komisji wyborczej podczas identyfikacji przy wydawaniu karty do głosowania.



W każdym lokalu wyborczym znajdą się środki do dezynfekcji rąk. Na wyborców będą czekać zdezynfekowane długopisy. Lokale wyborcze będą regularnie wietrzone. Należy także pamiętać o obowiązku zachowywania dystansu 1,5 m między osobami, zarówno w lokalu wyborczym, jak i podczas ewentualnego oczekiwania przed nim.