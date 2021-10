Jak poinformował rzecznik Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu st. kpt. Tomasz Szwajnos, ogień pojawił się w mieszkaniu na 9. piętrze 11-piętrowego budynku przy ulicy Głogowskiej we Wrocławiu. - Pożar był ograniczony do jednego pomieszczenia. Zginęła jedna osoba, która przebywała w mieszkaniu. To mężczyzna w wieku około 55 lat - przekazał.

Ewakuowani mogą wracać

Dodał, że z budynku ewakuowano łącznie 100 mieszkańców, część opuściła go jeszcze przed przyjazdem strażaków.



Pożar został już ugaszony. W akcji gaśniczej brało udział osiem zastępów straży. "Strażacy sprawdzają mieszkania, które znajdują się powyżej i poniżej na obecność gazów pożarowych. Po zakończeniu działań, mieszkańcy będą mogli wrócić do mieszkań" - poinformował rzecznik. Przyczyny pożaru nie są na razie znane.

