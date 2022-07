Wrocław: Podejrzany o zgwałcenie 12-latka w aquaparku trafił do aresztu

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie Przemysława K., który w minioną sobotę - 16 lipca - miał dopuścić się gwałtu na 12-letnim chłopcu. Do przestępstwa na tle seksualnym doszło w toalecie wrocławskiego aquaparku przy ul. Borowskiej.

