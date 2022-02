Jak poinformował we wtorek oficer prasowy KPP w Wągrowcu mł. asp. Dominik Zieliński, zawiadomienie o oszustwie przyjęli policjanci z Komisariatu Policji w Skokach.

- Działanie oszusta rozpoczęła rozmowa na WhatsApp w sprawie chęci kupna koszulki. Pokrzywdzony klikając w link i kolejno wypełniając rubryki przekazał oszustowi dostęp do swojego konta. Gdy po czasie zorientował się, że może być coś nie tak i sprawdził konto, okazało się, że oszust przeprowadził serię transakcji, w których pokrzywdzony stracił ponad 40 tysięcy złotych - wskazał.

To kolejny taki przypadek

Zieliński zaapelował o wzmożoną czujność, przy prowadzeniu sprzedaży przez internet. Jak podkreślił, to już kolejne zgłoszenie, kiedy do pokrzywdzonego za pośrednictwem komunikatora WhatsApp zgłasza się oszust, który udając zainteresowanego przedmiotem, przesyła link do przeprowadzenia transakcji. Innym razem sprzedający proszeni są o podanie adresu e-mail, na który dostają wiadomość, w której mają uzupełnić dane karty płatniczej.

- Decydując się na korzystanie z platform sprzedażowych, czy to OLX, czy Vinted, zapoznajmy się z zasadami ich funkcjonowania i wystrzegajmy się osób przesyłających nam różne instrukcje i linki - zaapelował Zieliński.