Wielkopolskie. Kampania społeczna "Spełnione Toasty" dot. szkodliwości picia alkoholu przez kobiety

W komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaznaczono, że alkohol wyrządza większe szkody zdrowotne w organizmach kobiet niż mężczyzn, działa na nie bardziej toksycznie i może powodować poważne dolegliwości, takie jak uszkodzenie wątroby czy zaburzenie funkcji hormonalnych, a także zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi.

Jak podano, rozpoczęta kampania społeczna "Spełnione Toasty" opierać się będzie na trzech popularnych toastach: "za zdrowie", "rozchodniaczek" i "po maluszku". Pomysłodawcy akcji chcą zestawić dosłowne znaczenie toastów z ich symboliką. "Pijąc za zdrowie, tak naprawdę szkodzimy sobie i niszczymy organizm, alkohol jest bowiem toksyną, która - spożywana w nadmiarze - truje nasze narządy" - zaznaczono w komunikacie.



Motyw "rozchodniaczka", czyli toastu wypijanego na odchodne, ma zwrócić uwagę na rozpad związków i relacji rodzinnych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, a "po maluszku" na problem kobiet pijących w czasie ciąży, które narażają dziecko na takie choroby jak Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) czy Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS).



Członek zarządu województwa wielkopolskiego Paulina Stochniałek zaznaczyła, że co roku w Polsce rodzi się 9 tys. dzieci z FASD, czyli niegenetycznym, nieuleczalnym zespołem chorób, które wpływają na całe życie człowieka. "Wszyscy znamy te toasty. My zobaczyliśmy ich drugie znaczenie i odnieśliśmy je do danych. Ponad 1,5 mln Polek jest uzależnionych lub pije ryzykownie, alkohol jest jedną z przyczyn rozpadu ponad 10 tys. rodzin w Polsce" - podkreśliła.



Według badań zleconych przez wielkopolski urząd marszałkowski 70 proc. ankietowanych uważa, że alkohol wpływa tak samo na zdrowie kobiet i mężczyzn. Taki sam odsetek respondentów nie zna nazw i nie kojarzy miejsc, gdzie można uzyskać informacje i pomoc w przypadku problemów wynikających z nadużywania alkoholu. Z kolei 53 proc. badanych uważa, że nadużywanie alkoholu przez kobiety to zjawisko częste lub bardzo częste.



Akcja "Spełnione Toasty" będzie promowana w internecie na billboardach, citylightach, w komunikacji miejskiej, a także w lokalnych stacjach radiowych i telewizyjnych. Przygotowano także trzy filmy. Wystąpiły w nich kobiety, które dzięki swej rozpoznawalności mają zwiększyć siłę przekazu. W pierwszym, opublikowanym już spocie "Za zdrowie pań", wzięła udział Natalia Kukulska.



W ramach kampanii uruchomiono także stronę internetową www.spelnionetoasty.pl, na której można znaleźć kalkulator porcji alkoholu, bazę wiedzy na temat popularnych drinków i porcji alkoholu w nich zawartych, informacje o specyfice picia alkoholu przez kobiety oraz test pomagający zdiagnozować problemy alkoholowe.