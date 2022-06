Wielki pożar w Nowej Białej. Jak po roku żyją mieszkańcy?

Oprac.: Natalia Borzuta WIADOMOŚCI LOKALNE

"Równo rok temu wybuchł ogromny pożar w naszej małej miejscowości. Kilkanaście budynków mieszkalnych nadawało się wyłącznie do rozbiórki, w trybie nagłym. Dzisiaj, pogorzelcy chcą wrócić do normalności" - relacjonuje portal Nowa Biała 24. Sołtys Krystyna Węglarz oświadczyła, że do części odbudowanych domów wprowadziły się już rodziny.

Zdjęcie Wielki pożar w Nowej Białej wybuchł 19 czerwca 2021 r /