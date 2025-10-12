Jak informują organizatorzy wydarzenia, do wypadku doszło około godziny 11:30 na odcinku specjalnym Stary Las (powiat Nyski, gmina Głuchołazy).

"Doszło do wypadku załogi numer 112, uczestniczącej w rundzie mistrzostw historycznych. Pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy, na miejscu zginął 40-letni kierowca. Pilot trafił do szpitala" - czytamy w komunikacie.

"Z szacunku do poszkodowanych, ich bliskich oraz całej społeczności rajdowej organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu zawodów. Rywalizacja nie będzie kontynuowana" - dodano.

Rajd Nyski. Tragiczny wypadek załogi

O szczegółach zdarzenia informuje także nyska policja. Jak przekazano, ze wstępnych ustaleń wynika, że załoga jadąca BMW wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Po zderzeniu samochód zapalił się.

"Pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy świadków zdarzenia na miejscu zginął jeden z uczestników rajdu. Jego towarzysz został przetransportowany do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracują służby pod nadzorem prokuratora" - napisano.

