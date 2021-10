Do domowej tragedii, w trakcie której zginął 7-latek, a jego rodzice trafili do szpitala z ranami zadanymi ostrym narzędziem doszło we wtorek rano w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Krakowskiej w Tarnowie. Kobieta, mężczyzna oraz chłopczyk to obywatele Ukrainy.

Jak przekazał prokurator Sienicki, w środę odbyła się sekcja zwłok chłopca. Ustalono, że przyczyną jego zgonu były rany kłute zadane w plecy. - Nadto stwierdzono na ciele matki również rany cięte i kłute placów, głowy oraz przedramienia. Kobieta przebywa w szpitalu, jej stan jest stabilny - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej.



"Nie było żadnych sygnałów"

Śledczy ustalili, że 27-letni mąż kobiety i ojciec chłopczyka od kilku lat przebywał i pracował legalnie w Polsce, gdzie był zatrudniony jako kucharz. W maju tego roku przyjechała do niego żona z synem. Matka opiekowała się chłopcem, w związku z tym, że miał on problemy z poruszaniem się.



- Do tej pory nie stwierdzono, żeby w tej rodzinie były jakieś problemy, nie było żadnych sygnałów, żeby cokolwiek złego się tam działo - zaznaczył Sienicki.



W trakcie śledztwa wstępnie przesłuchana była Anastazja T. Z jej relacji wynika, że w ostatnim czasie zauważyła dość dziwne zachowanie męża, a krytycznego dnia, kiedy jeszcze leżała z dzieckiem w łóżku, mężczyzna najpierw przytulił się do nich, po czym zaatakował ich nożem. Kobieta zasłoniła swoim ciałem synka, a następnie wybiegła z mieszkania, wzywając pomocy.



- Na odgłos krzyków zareagowali sąsiedzi wychodząc z mieszkań, co spowodowało, że biegnący za nią z nożem mężczyzna wycofał się do mieszkania, a następnie wyskoczył z drugiego piętra. Doznał złamania kości miednicy, w związku z czym został ujęty przez policję na trawniku pod balkonem, a następnie przewieziony do szpitala - relacjonował prokurator.



Tragedia przez problemy psychiczne?

Według niego, z uwagi na stan zdrowia i wpływ środków farmakologicznych do tej pory nie dokonano czynności procesowych z Dymitro T.



- Lekarze nie zezwalają na razie na jego przesłuchanie. Kiedy będzie to możliwe czynności te zostaną niezwłocznie wykonane - zapowiedział Sienicki.



Jak przekazał rzecznik, w ramach śledztwa przesłuchany został również pracodawca mężczyzny, który potwierdził, że jego pracownik w ostatnich dniach zachowywał się bardzo dziwnie, co nie uszło uwagi jego otoczeniu.



- W związku z tym jest wielce prawdopodobne, że przyczyną tej tragedii były problemy psychiczne Dymitro T. - ocenił rzecznik prokuratury.



Chłopca nie udało się uratować

Zapowiedział, że w toku śledztwa badana będzie kwestia jego ewentualnego leczenia psychiatrycznego. - To gdzie się leczył, w jakiej placówce, czy rozpoznano u niego jakąś konkretną chorobę - wszystkie te kwestie są bowiem bardzo istotne z punktu widzenia poczytalności - mówił Sienicki.

We wtorek tuż po godzinie 9, dyżurny tarnowskiej komendy odebrał kilka zgłoszeń o awanturze domowej, która miała mieć miejsce w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Krakowskiej w Tarnowie. Dzwoniący informowali także, że z mieszkania, z którego słychać było krzyki wybiegła zakrwawiona kobieta.



Na miejsce pojechali policjanci oraz trzy zespoły ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze zauważyli, że przed blokiem jest poraniony mężczyzna, który chwilę wcześniej wyskoczył z balkonu na drugim piętrze. Został on przekazany zespołowi ratunkowemu. W jednym z mieszkań tego bloku, na trzecim piętrze była zakrwawiona kobieta, która również wymagała opieki lekarskiej.



Natomiast w mieszkaniu, gdzie miało dojść do awantury był ciężko ranny 7-letni syn obojga, którego ratownicy medyczni natychmiast zaczęli reanimować. Pomimo ich wysiłków chłopca nie udało się uratować.