Tajemnicze śmierci we Wrocławiu. Syn znalazł ciała rodziców

W skrócie W dzielnicy Sępolno we Wrocławiu odnaleziono ciała małżeństwa - 76-letniej kobiety i 77-letniego mężczyzny,

Ciała, które znalazł 45-letni syn, znajdowały się w różnych pomieszczeniach na tej samej posesji.

Służby prowadzą pod nadzorem prokuratury czynności wyjaśniające, a ciała zostaną poddane sekcji w celu ustalenia przyczyn śmierci i wykluczenia udziału osób trzecich.

O śmierci starszej pary jako pierwsza poinformowała "Gazeta Wrocławska". Interia potwierdziła, że ciała 76-letniej kobiety i 77-letniego mężczyzny odnalazł na terenie posesji przy ul. Starzyńskiego na wrocławskim Sępolnie 45-letni syn pary w środę po południu.

- Ciało kobiety zostało odnalezione w mieszkaniu, ciało mężczyzny znajdowało w pomieszczeniu gospodarczym. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury - przekazała Interii aspirant sztabowy Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu.

Tragedia we Wrocławiu. Syn znalazł ciała starszych rodziców

Ciała zostaną poddane sekcji, w toku której ustalone zostaną dokładne przyczyny śmierci i wykluczony zostanie ewentualny udział osób trzecich. Do czasu zakończenia sekcji służby nie informują o rozważanych scenariuszach dotyczących przebiegu tragedii.

Według informacji przekazanych "Gazecie Wrocławskiej" przez sąsiadów, którzy dobrze znali ofiary "było to starsze i zamożne małżeństwo".

- Przyjechało mnóstwo służb. Oględziny trwały do nocy. W ciągu dnia biegli działali na terenie ogródka i ścieżki, prowadzącej do domu, a jak już zrobiło się ciemno, to weszli do domu - przekazała gazecie jedna z sąsiadek.

