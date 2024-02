Potężny wiatr pojawi się na Pomorzu we wtorek wieczorem oraz w nocy z wtorku na środę. Podmuchy mogą miejscami sięgać 90 km/h . Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że może dojść do przerw w dostawie prądu.

Alert RCB: Wichura na Pomorzu

Specjaliści prognozują wystąpienie silnego wiatru , którego porywy mogą osiągać do 90 km/h . Według RCB najsilniej będzie wiało wieczorem i w nocy .

Jak się przygotować na wichury?

Alert IMGW drugiego stopnia

Nie tylko RCB ostrzega przed groźnymi warunkami. Pomarańczowe alerty w związku z silnym wiatrem wystosował również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia drugiego stopnia również dotyczą województwa pomorskiego (te same powiaty co w przypadku alertu RCB, czyli: lęborski, pucki, słupski, wejherowski, Słupsk).

Synoptycy ostrzegają, że na tych terenach w nocy z wtorku na środę powieje porywisty wiatr, osiągający w porywach prędkość do 90 km/h. Alerty IMGW pozostają w mocy do środy do godz. 10:00.