Tomasz Grzegorz Wilczyński (ur. 2000r.) i Karolina Paulina Wilczyński (ur. 2000r.) są poszukiwani przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Para jest małżeństwem.

Według ustaleń śledczych zaginieni mogli zerwać kontakt z rodziną i wyjechać z kraju. Policja nie podaje, kiedy po raz ostatni zaginieni byli widziani ani kiedy kontaktowali się z najbliższymi. Komenda nie udziela też bardziej szczegółowych informacji na temat poszukiwanej pary.