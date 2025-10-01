Szukają zaginionego małżeństwa. Pilny apel policji
Sopocka policja prowadzi poszukiwania zaginionego małżeństwa - Tomasza Grzegorza Wilczyńskiego i Karoliny Pauliny Wilczyńskiej. Funkcjonariusze proszą o pomoc. "Wszystkich posiadających wiedzę dotyczącą miejsca ich pobytu prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Sopocie" - poinformowano.
Tomasz Grzegorz Wilczyński (ur. 2000r.) i Karolina Paulina Wilczyński (ur. 2000r.) są poszukiwani przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Para jest małżeństwem.
Według ustaleń śledczych zaginieni mogli zerwać kontakt z rodziną i wyjechać z kraju. Policja nie podaje, kiedy po raz ostatni zaginieni byli widziani ani kiedy kontaktowali się z najbliższymi. Komenda nie udziela też bardziej szczegółowych informacji na temat poszukiwanej pary.
Sopot. Policja poszukuje zaginionego małżeństwa. Wystosowano apel
"Wszystkich posiadających wiedzę dotyczącą miejsca ich pobytu prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Sopocie" - czytamy w oficjalnym komunikacie.
Policja prosi, by wszelkie informacje na temat osób zaginionych przekazywać:
- telefonicznie pod nr tel. 4774 26 222 - całodobowy numer Oficera Dyżurnego, lub tel. 47 74 26277 - sekretariat Wydziału Kryminalnego KMP Sopot
- osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie - ul. Armii Krajowej 112 A
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dyzurny.sopot@gd.policja.gov.pl.